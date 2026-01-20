Leben in Amerika verleiht Tiroler Jungstar Flügel

„Schritt in die richtige Richtung“

Seit elf Monaten hatte die 19-Jährige aus Götzens keinen Wettkampf mehr bestritten, jetzt feierte sie mit starken 4,06 Metern gleich den ersten Sieg für ihre Universität in Texas: „Der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, die Saison geht so weiter.“