Leben in Amerika verleiht Tiroler Jungstar Flügel

Stabhochsprung-Hoffnung Magdalena Rauter jubelte nach elf Monaten ohne Wettkampf über ein tolles Comeback. Die 19-jährige Tirolerin feierte mit starken 4,06 Metern gleich den ersten Sieg für ihre Universität in Texas.
„Das ist alles, was ich wollte!“ – Stabhochsprung-Hoffnung Magdalena Rauter hätte nach ihrem Sieg beim Corky Classic-Meeting am liebsten alle Menschen in der Halle geherzt.
„Schritt in die richtige Richtung“
Seit elf Monaten hatte die 19-Jährige aus Götzens keinen Wettkampf mehr bestritten, jetzt feierte sie mit starken 4,06 Metern gleich den ersten Sieg für ihre Universität in Texas: „Der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, die Saison geht so weiter.“
Es ist der Ort, an dem ich als Mensch und Sportlerin wachsen kann.
Magdalena Rauter
Uni statt Bundesheer
Der Umzug nach Amerika tut „Mae“ gut. Im Sommer entschied sich Tirols Leichtathletik-Jungstar gegen einen Job als Sportsoldatin beim Österreichischen Bundesheer, um sich an der Texas A&M Universität einzuschreiben: „Es ist der Ort, an dem ich als Mensch und Sportlerin wachsen kann.“
Die ersten Wochen im neuen Lebensabschnitt waren fordernd: „Die Uni ist generell sehr anstrengend, ich habe das echt unterschätzt.“
Auch im Hinblick auf den Sport musste sich Rauter umstellen: „Ich habe so viele Zirkel und Gymnastik wie noch nie in meinem Leben gemacht, dafür fühle ich mich nun auch viel stärker und fitter.“
Kaum Heimweh, aber ...
Das Heimweh hielt sich dank wöchentlicher Video-Telefonaten mit der Familie und einem kurzen Weihnachtsheimurlaub in Grenzen: „Als ich krank war, habe ich Tee und Suppe von Mama vermisst.“
