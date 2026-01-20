Storch „Rudi“ erobert die Herzen der Südkärntner

Nest kommt aus dem Burgenland

Bisher liegt er auf ein bisschen Heu, bald bekommt der Neo-Eberndorfer aber auch ein standesgemäßes Bett. Nun wurde in der „Storchen“-Hauptstadt Österreich, im Burgenländischen Rust, sogar ein Nest für „Rudi“ in Auftrag gegeben. „Wir haben jetzt gemeinsam mit Markus Suschetz von ZBoats einen Platz gefunden“, erklärt Krauland. „Rudi“ darf auch in Zukunft auf „seiner“ Laterne im Hof der Firma bleiben. Das Nest soll „Rudi“ dann auch in den kommenden Jahren in den warmen Monaten bewohnen; im nächsten Winter schafft er es hoffentlich rechtzeitig in den Süden. Störche sind nämlich sehr treu und kommen über Jahre hinweg immer wieder zu ihrem Nest zurück.