TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt

LIVE: Die Entscheidung! Real führt bei Kairat 4:0
CL-Konferenz-TICKER
Sogar die TV-Kochprofis mühten sich hier vergeblich ab: Das beliebte Ausflugsziel Höttinger Schießstand in Innsbruck ist geschlossen. Wie in der Gastro nicht selten, scheiterte die Suche nach einem beständigen Team. Besitzer ist eine Schützengesellschaft, der Obmann betont: „Wir geben nicht auf!“
Die Mischung aus Natur pur und Panoramasicht auf die Stadt ist beeindruckend, bei schlechtem Wetter laden gemütliche Gaststuben ein – und dennoch hat der Gasthof Höttinger Schießstand offenbar ein schlechtes Omen. Mit Ende September ist das beliebte Ausflugsziel im Westen der Landeshauptstadt geschlossen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.