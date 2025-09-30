TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt

Sogar die TV-Kochprofis mühten sich hier vergeblich ab: Das beliebte Ausflugsziel Höttinger Schießstand in Innsbruck ist geschlossen. Wie in der Gastro nicht selten, scheiterte die Suche nach einem beständigen Team. Besitzer ist eine Schützengesellschaft, der Obmann betont: „Wir geben nicht auf!“