Karl gewinnt „vielleicht letzten Parallel-RTL“

Snowboard-Doppelolympiasieger Benjamin Karl hat den möglicherweise letzten Weltcup-Parallel-Riesentorlauf seiner Karriere gewonnen.
Der Niederösterreicher setzte sich am Sonntag in Val St. Come (Kanada) im Finale gegen den Italiener Maurizio Bormolini durch und holte seinen 24. Einzel-Sieg im Weltcup. „Der Erfolg in meinem vielleicht letzten PGS bedeutet sehr viel für mich“, sagte der 40-Jährige und ließ damit weiterhin offen, ob er seine Karriere fortsetzt.
Auner Vierter
Als zweitbester Österreicher wurde Arvid Auner Vierter, was sein bestes PGS-Saisonresultat bedeutete. Dominik Burgstaller, Alexander Payer und Andreas Promegger scheiterten im Achtelfinale, für Fabian Obmann war im Viertelfinale Endstation. Bei den Frauen gab es durch Lucia Dalmasso und Jasmin Coratti einen italienischen Doppelsieg, Sabine Payer verabschiedete sich als beste Österreicherin im Viertelfinale.
Das Weltcupfinale steigt am kommenden Wochenende mit Parallel-Slalom- und Team-Bewerben in Winterberg.
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