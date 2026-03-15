Karl gewinnt „vielleicht letzten Parallel-RTL“

Der Niederösterreicher setzte sich am Sonntag in Val St. Come (Kanada) im Finale gegen den Italiener Maurizio Bormolini durch und holte seinen 24. Einzel-Sieg im Weltcup. „Der Erfolg in meinem vielleicht letzten PGS bedeutet sehr viel für mich“, sagte der 40-Jährige und ließ damit weiterhin offen, ob er seine Karriere fortsetzt.