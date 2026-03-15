ÖSV-Staffeln enttäuschen in Otepää mit 15. Rängen

Karl gewinnt „vielleicht letzten Parallel-RTL“
Snowboard-Weltcup
Zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Otepää/Estland sind Österreichs Staffeln nicht über Rang 15 hinausgekommen!
Das Mixed-Team Dominic Unterweger, Patrick Jakob, Anna Gandler und Anna Andexer kam bei 18 Fehlschüssen auf gleich vier Strafrunden, es gewann Schweden (1+14) vor der Schweiz (0+6) und den USA (0+14).
Im Single-Mixed-Rennen blieben Simon Eder und Lisa Hauser bei sechs Fehlschüssen ohne Strafrunde. Es siegte Norwegen (0+8) vor Schweden (3+13) und Finnland (1+15).
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