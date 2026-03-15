Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im TICKER

LIVE ab 17 Uhr: Austria Wien gegen SK Sturm Graz

Bundesliga
15.03.2026 06:00
Zum Abschluss des Spieltages steigt der Schlager FK Austria Wien gegen SK Sturm Graz …
Zum Abschluss des Spieltages steigt der Schlager FK Austria Wien gegen SK Sturm Graz …(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

23. Runde in Österreichs Bundesliga: Der FK Austria Wien empfängt den SK Sturm Graz. Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Dem Umbruch zum Trotz gastiert der SK Sturm Graz als bestes Team des Grunddurchgangs bei der Wiener Austria. Die Veilchen wuchsen sich insbesondere in der Trainer-Ära Jürgen Säumel zu einem Grazer Angstgegner aus. Seit sieben Spielen (5 Siege, 2 Remis) ist Violett gegen Schwarz-Weiß ungeschlagen, die jüngsten vier Duelle wurden allesamt von der Austria gewonnen. „Diese Spiele waren einmal, wir sind im Hier und Jetzt. Natürlich haben wir in den letzten Spielen – für mich verdient – die Oberhand behalten, aber nur weil wir immer an unserer Top-Leistungsgrenze waren“, sagte Austria-Kapitän Manfred Fischer. Trainer Stephan Helm sagte zur Ausgangslage: „Wir sind in dieser Gruppe dabei, die um alles mitspielt. Der eine oder andere ist laut den Buchmachern etwas mehr zu favorisieren, aber wir glauben an uns und wollen in diesen zehn Runden das Beste aus uns rausholen.“

„Austria verfügt über eine routinierte Achse mit viel Qualität!“
Zu Hause sind die Veilchen seit dem 0:3 gegen Salzburg im Oktober ungeschlagen. Während die Austria heute ihr 115-jähriges Jubiläum zelebrieren will, versucht sich Sturm unter Trainer Fabio Ingolitsch mit neuer Grundformation daran, die Serie zu beenden. „Die Austria verfügt über eine routinierte Achse mit viel Qualität, steht kompakt und strahlt offensiv stets Gefahr aus. Wir wollen unsererseits unsere Spielprinzipien von der ersten Minute an auf den Platz bringen, aggressiv sein und so Zählbares mit aus Wien zurück nach Graz bringen“, erklärte Ingolitsch. Auswärts holte Sturm unter ihm gegen nunmehrige Quali-Gruppen-Teilnehmer keinen Sieg. Die Partie am Verteilerkreis darf als richtungsweisend für den Champion der vergangenen zwei Saisonen bezeichnet werden.

„Jedes Spiel hat jetzt Endspielcharakter!“
In Graz ließ man am vergangenen Montag bei einem Mitgliederabend die turbulente jüngere Vergangenheit Revue passieren, räumte Fehler in der Kommunikation des Umbruchs ein und artikulierte die Sorge, dass ein Beschluss in puncto Stadion-Umbau nicht mehr vor den Wahlen in Graz Ende Juni erfolgen könnte. Auf die nähere sportliche Zukunft wurde auch geblickt. „Jedes Spiel hat jetzt Endspielcharakter“, meinte Sportchef Michael Parensen. Man strebe nach dem maximalen Erfolg. Erklärtes Ziel der Grazer ist das Erreichen eines internationalen Startplatzes.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
15.03.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
225.875 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
201.491 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
172.077 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
2204 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1452 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1061 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Mehr Bundesliga
Krone Plus Logo
Austria gegen Sturm
Bei diesem Thema sind sich die Meisterhelden einig
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: Red Bull Salzburg gegen Rapid
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: Austria Wien gegen SK Sturm Graz
WAC-Routiniert empört
„Ein paar Spieler geben einfach zu wenig Gas!“
Rheindörfler souverän
3:1! Altach lässt gegen BW Linz nichts anbrennen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf