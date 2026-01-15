Creator Studio: Kein KI-Training mit Nutzerdaten

Erweitern, nicht ersetzen

Beim Einsatz von KI halte sich Apple an den Grundsatz, dass man menschliche Kreativität ergänzen wolle, betonte der für Produktmarketing zuständige Bob Borchers. „Wir wollen ihre Fähigkeiten erweitern, aber nicht ersetzen.“ Auch sei Apple überzeugt, dass von Nutzern erstellte Dinge ihr Eigentum bleiben und nur sie die Kontrolle darüber haben, wo und wann sie geteilt werden.