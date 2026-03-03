Iran nicht bei WM? Trump ist‘s „wirklich egal“

Angesichts der Eskalation im Nahen Osten ist die WM-Teilnahme des Iran ungewiss. US-Präsident Donald Trump lässt dieses Thema kalt. „Es ist mir wirklich egal“, sagte Trump am Dienstag dem Portal „Politico“ zu einem möglichen WM-Rückzug des Iran. Ein freiwilliger Verzicht hätte vor allem finanzielle Folgen, wie aus den FIFA-Regularien für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada hervorgeht. Umgerechnet rund 275.000 Euro kostet es, mehr als 30 Tage vor der WM abzusagen.
Doppelt so viel ist fällig, wenn es noch kurzfristiger geschieht. Auch die WM-Teilnahme 2030 stünde auf der Kippe. Die WM beginnt in exakt 100 Tagen. Neben Strafzahlungen müsste der Iran die von der FIFA erhaltenen Vorbereitungsgelder für die Mannschaft sowie alle anderen turnierspezifischen Beitragszahlungen zurückerstatten. Nach Angaben des Weltverbandes erhält jedes qualifizierte Team 1,5 Millionen US-Dollar, um die Vorbereitungskosten zu decken. Außerdem gibt es ein Preisgeld von mindestens neun Millionen US-Dollar für die Mannschaften, die bei der WM die Plätze 33 bis 48 belegen.
Darüber hinaus würde der Iran laut FIFA-Regelwerk einen Ausschluss von der WM 2030 riskieren. Andererseits könnte auch der FIFA-Rat mit seinen 32 Mitgliedern über einen Ausschluss des Iran abstimmen.
Irak oder VAE als mögliche Nachrücker
Der Iran soll in den USA in einer Gruppe mit Belgien, Neuseeland und Ägypten spielen. „Sicher ist, dass nach diesem Angriff nicht zu erwarten ist, dass wir hoffnungsvoll auf die WM blicken“, hatte der iranische Fußballpräsident Mehdi Taj am Wochenende gesagt. Die Situation werde sicherlich auch in den sportlichen Betrachtungen ein Thema sein und erfordere eine Entscheidung.
Falls der Iran seine Teilnahme absagen sollte, könnte vermutlich eine andere asiatische Mannschaft den Platz einnehmen. Als mögliche Nachrücker gelten vor allem der Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate, da diese beide im Kampf um den letzten WM-Platz in den interkontinentalen Play-offs gegeneinander gespielt hatten. Der Irak stieg auf und trifft nun im entscheidenden Spiel um einen WM-Platz Anfang April auf Bolivien oder Suriname.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.