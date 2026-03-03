Einbrecher schlug Zeugen mit Faust ins Gesicht

Für seine Zivilcourage wurde ein 44-jähriger Einheimischer in Innsbruck Dienstagfrüh mit einem Faustschlag ins Gesicht „belohnt“. Er hatte einen Einbruch in ein Geschäft bemerkt und wollte diesen der Polizei melden, als der Einbrecher ihn attackierte. Der Verdächtige flüchtete, die Exekutive veröffentlichte eine Personenbeschreibung.
Der Einheimische ging am Dienstag gegen 6.10 Uhr durch die Innsbrucker Altstadt, als er auf die aufgebrochene Eingangstüre eines Geschäfts aufmerksam wurde. Daraufhin wählte der 44-Jährige den Notruf. Der Einbrecher dürfte das bemerkt haben: Er trat die Flucht an. Dabei versetzte er dem Zeugen einen Faustschlag ins Gesicht, sodass dieser verletzt wurde.
Der 44-Jährige begab sich nach der Erstversorgung durch die Rettung vor Ort selbstständig in die Innsbrucker Klinik, um sich behandeln zu lassen. Wie hoch der Schaden ist, der durch den Einbruch entstand, ließ sich vorerst noch nicht abschätzen.
Mithilfe der Bevölkerung erbeten
Indes leitete die Polizei eine Nahbereichsfahndung nach dem Täter ein, diese verlief jedoch negativ. Daher veröffentlichten die Ermittler eine Personenbeschreibung des Verdächtigen. Dieser ist demnach um die 30 Jahre alt, 1,90 Meter groß, schlank und hellhäutig. Der Mann war zum Tatzeitpunkt mit einer Camouflage-Hose und einem Pullover bekleidet.
Die Polizei ersucht die Bevölkerung, zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Saggen zu richten: 059133/7589.
