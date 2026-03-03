Einbrecher schlug Zeugen mit Faust ins Gesicht

Der Einheimische ging am Dienstag gegen 6.10 Uhr durch die Innsbrucker Altstadt, als er auf die aufgebrochene Eingangstüre eines Geschäfts aufmerksam wurde. Daraufhin wählte der 44-Jährige den Notruf. Der Einbrecher dürfte das bemerkt haben: Er trat die Flucht an. Dabei versetzte er dem Zeugen einen Faustschlag ins Gesicht, sodass dieser verletzt wurde.