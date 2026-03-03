Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Copa del Rey

Halbfinale zwischen Barca und Atletico ab 21 Uhr

Fußball International
03.03.2026 16:15
Kann der FC Barcelona das 0:4 aus dem Hinspiel drehen?
Kann der FC Barcelona das 0:4 aus dem Hinspiel drehen?(Bild: AP/Manu Fernandez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Halbfinal-Rückspiel in der Copa del Rey zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid. Können die Katalanen das 0:4 aus dem Hinspiel noch aufholen? Wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Wir wünschen ein spannendes Spiel und gute Unterhaltung!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
03.03.2026 16:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
437.955 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.658 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
407.907 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4114 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Gebäude von Geistlichen brennt + AUA cancelt Flüge
2306 mal kommentiert
In dem Gebäude sollen sich Teile der verbliebenen iranischen Führung befunden haben.
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
1275 mal kommentiert
Mehr Fußball International
„Absoluter Skandal“
„Er will andere verletzen“: Wirbel um Rüdiger-Foul
Copa del Rey
Halbfinale zwischen Barca und Atletico ab 21 Uhr
So lange fällt er aus
Wade zwickt: David Alaba bei Real-Pleite verletzt
Klub tief in der Krise
ÖFB-Star betroffen: Trainer-Entscheidung gefallen
Sieben Titel
Kurios! Erfolgstrainer wird nach 8:0-Sieg gefeuert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf