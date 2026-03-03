Ronaldo verletzt: Al-Nassr gibt Diagnose bekannt

LIVE: Barcelona führt 2:0 – zwei Tore fehlen noch
Copa del Rey
Fußballstar Cristiano Ronaldo hat sich eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen. „Bei Cristiano Ronaldo wurde nach dem letzten Spiel gegen Al Fayha eine Kniesehnenverletzung diagnostiziert“, teilte sein Verein Al Nassr auf der Plattform X mit.
Der 41-jährige Portugiese habe ein Rehabilitationsprogramm begonnen und werde Tag für Tag untersucht. Über eine Ausfallzeit machte der Tabellenführer der Saudi Pro League keine Angaben.
Ronaldo war beim 3:1-Auswärtssieg am Samstag in der 81. Minute ausgewechselt worden. In der 12. Minute hatte er einen Elfmeter verschossen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.