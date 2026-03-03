Koalition: Viel Harmonie, ein paar pinke Spitzen

Koalition zeigt sich trotz Streitthemen harmonisch

Obwohl sich ÖVP, SPÖ und Neos immer wieder bei Themen wie der Wehrdienstreform (von Babler und Meinl-Reisinger gab es eine Absage für die vom Kanzler angekündigte Volksbefragung), der Frage nach einer Verdreifachung der Banken-Abgabe, wie sie der SPÖ-Chef an seinem Parteitag am Samstag fordern wird, oder bei Bildungsthemen uneinig sind, präsentierten sich die Parteichefs auffallend harmonisch, gerade einmal der Pinken Außenministerin kam die ein oder andere Spitze über die Lippen, etwa: „Es ist gut, dass die Neos in der Regierung sind, sonst wäre es wieder eine Große Koalition Light.“ Oder – in Richtung Vorgängerkoalition: „Es macht keinen Sinn, Maßnahmen im Klimaschutz zu ergreifen und gleichzeitig klimaschädliches Verhalten mit Förderungen zu belohnen.“