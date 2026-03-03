Nach Brandserie: Feuerteufel läuft noch frei herum

Still ist es rund um die verheerende Brandserie im Rennweger Ort Oberdorf geworden. Wie mehrfach berichtet, trieb hier im Vorjahr ein Feuerteufel sein Unwesen und ließ Wirtschaftsgebäude, ein Kellerabteil sowie ein Auto in Flammen aufgehen. Mehrere Tiere verendeten. Mit Angst, schlaflosen Nächten und Trauer hatten die Bewohner in diesen schwierigen Zeiten zu kämpfen.