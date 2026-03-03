Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Treffen im Weißen Haus

Iran, Ukraine, Öl: Trump teilt aus, Merz schaut zu

Außenpolitik
03.03.2026 20:56
Beim Treffen von Merz und Trump kam der deutsche Bundeskanzler kaum zu Wort.
Beim Treffen von Merz und Trump kam der deutsche Bundeskanzler kaum zu Wort.(Bild: AP/Mark Schiefelbein)
Porträt von Elena Mayrhofer
Von Elena Mayrhofer

Am Dienstag war der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu Gast in Trumps Oval Office. Merz war der erste europäische Regierungschef, der seit Beginn des Iran-Kriegs im Weißen Haus empfangen wurde. Bei der Presserunde kam er jedoch kaum zu Wort – Trump hingegen brachte so manche aufsehenerregende Aussage.

0 Kommentare

Beim Treffen des deutschen Kanzlers und des US-Präsidenten schwärmte Trump zunächst von seinem „guten Freund“ Merz. Danach folgten viele Themen. Ausgiebig wurde natürlich über den Iran-Krieg gesprochen.

„Haben Israel wohl eher gezwungen“
Bei dem Treffen begründete Trump den Krieg erneut mit eigenen Sicherheitsinteressen – und nicht mit einer Entscheidung Israels. „Wenn überhaupt, dann habe ich Israel vielleicht unter Druck gesetzt. Aber Israel war bereit, und wir waren bereit“, sagte der US-Präsident. Er sei bereits während der Verhandlungen mit dem Iran sicher gewesen, dass Teheran zuerst angreifen werde. „Und ich wollte nicht, dass das passiert.“ Damit widersprach er dem, was US-Chefdiplomat Marco Rubio nur kurz zuvor gesagt hatte. Dieser meinte, Israel hätte die USA in den Konflikt hineingezogen.

Politischer Nachfolger im Iran auch für Trump unklar
Dann kamen die beiden auf die politische Nachfolge im Iran zu sprechen. Trump zufolge gebe es dafür derzeit keinen konkreten Plan. „Viele der Leute, die wir im Auge hatten, sind tot“, sagte der US-Präsident. Reza Pahlavi, der sich als Übergangsführer des Irans ins Spiel gebracht hat, scheint Trump nicht wirklich als eine Option zu sehen: „Jemand aus den eigenen Reihen, der gerade beliebt ist“ wäre ihm lieber – „falls es so jemanden überhaupt gibt.“

Der US-Präsident schwärmte bei dem Treffen von seiner „guten Freundschaft“ mit Merz.
Der US-Präsident schwärmte bei dem Treffen von seiner „guten Freundschaft“ mit Merz.(Bild: EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL)

„Habe noch nie so viel Lob für etwas bekommen“
Gefragt nach den steigenden Öl- und Rohstoffpreisen durch die Hormuz-Blockade erklärte der US-Präsident, er habe noch nie so viel Lob für etwas bekommen, was er getan habe. Die „etwas höheren Ölpreise“ nehme er für da „große Ganze“ gerne in Kauf.

Auch Ukraine-Krieg „weit oben“ auf Trumps Prioritäten-Liste
Merz wies auch darauf hin, dass die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs nicht aus dem Blick geraten dürften. Laut Trump sei ihm der russische Krieg gegen die Ukraine weiterhin sehr wichtig. Es herrsche ein „enormer Hass“ zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dessen ukrainischem Kollegen Wolodymyr Selenskyj. Trump gab allerdings auch zu, er sei überrascht gewesen, wie schwierig es gewesen sei, eine Lösung zur Beendigung des Krieges zu finden.

„Haben der Ukraine zu viele Waffen gegeben“
Aufhorchen ließ besonders ein Satz zum Ukraine-Krieg. Hier sagte der US-Präsident, sein Land habe „dummerweise“ viele Hightech-Waffen an die Ukraine gegeben, die man nun selbst gut gebrauchen könne. Sein Land hatte sich seit Längerem stark aus den Ukraine-Hilfen zurückgezogen.

Lesen Sie auch:
Droht Teheran
„Zu spät!“ – Trump verweigert dem Iran Gespräche
03.03.2026
Ist „politisch naiv“
Iranischer Außenminister nennt Merz „widerwärtig“
05.02.2026

Scharfe Kritik an London und Großbritannien
Trump hatte zuerst scharfe Kritik an Madrid und London geübt: „Spanien hat tatsächlich gesagt, dass wir ihre Stützpunkte nicht nutzen dürfen.“ Und schließlich habe niemand das Recht, den USA vorzuschreiben, was sie zu tun oder zu lassen hätten. „Sie waren unfreundlich“, sagte Trump. Und deshalb habe er seinen Finanzminister Scott Bessent angewiesen, „alle Deals“ mit Madrid einzustellen. „Ich bin ebenfalls nicht glücklich über das Vereinigte Königreich“, sagte der US-Präsident weiter. Großbritannien hatte den USA britischen Medien zufolge erst verweigert, Angriffe auf den Iran von britischen Stützpunkten durchzuführen.

Merz bei dem Treffen eher nur Statist
Danach ließ Trump ihn in der über 30-minütigen Presserunde kaum mehr zu Wort kommen. Und das, obwohl sich Journalisten mit ihren Fragen teils explizit an beide Männer wendeten. Selbst eine Frage zu Merz‘ China-Reise beantwortete kurzerhand Trump, nicht der Bundeskanzler.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
03.03.2026 20:56
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
440.854 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
419.032 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
408.778 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4120 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Mullah-Drohne schlägt bei US-Konsulat in Dubai ein
3343 mal kommentiert
Offenbar wurde ein Parkplatz neben dem Hauptgebäude getroffen.
Kolumnen
Es keimt schon ein zarter Kanzler-Bonus …
950 mal kommentiert
Stocker scheint sich am Ballhausplatz mehr und mehr einzuleben.
Mehr Außenpolitik
Ein Jahr Regierung
Koalition: Viel Harmonie, ein paar pinke Spitzen
Treffen im Weißen Haus
Iran, Ukraine, Öl: Trump teilt aus, Merz schaut zu
Initiative fordert
Medienbildung: Eigenes Fach und mehr Stunden dafür
Appell an Männer
Van der Bellen: „Laut für Gleichberechtigung“
„Freunderlwirtschaft“?
Wirbel um Schulbau: Ortschef im Visier der Justiz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf