Iran, Ukraine, Öl: Trump teilt aus, Merz schaut zu

„Haben Israel wohl eher gezwungen“

Bei dem Treffen begründete Trump den Krieg erneut mit eigenen Sicherheitsinteressen – und nicht mit einer Entscheidung Israels. „Wenn überhaupt, dann habe ich Israel vielleicht unter Druck gesetzt. Aber Israel war bereit, und wir waren bereit“, sagte der US-Präsident. Er sei bereits während der Verhandlungen mit dem Iran sicher gewesen, dass Teheran zuerst angreifen werde. „Und ich wollte nicht, dass das passiert.“ Damit widersprach er dem, was US-Chefdiplomat Marco Rubio nur kurz zuvor gesagt hatte. Dieser meinte, Israel hätte die USA in den Konflikt hineingezogen.