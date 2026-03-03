So steht es ums KAC-Lazarett vor dem Viertelfinale

Keine Woche vergeht beim KAC ohne neue Verletzungssorgen! Wie in der gesamten Saison bleiben die Rotjacken auch vor der Play-off-Phase nicht von Ausfällen verschont. Nun hat es Mario Kempe nach einem „Einschlag“ in die Bande beim 2:3 nach Verlängerung gegen Wien erwischt. Der Schwede versuchte es zwar nochmals, musste aber im Mittelabschnitt in die Kabine, kehrte nicht zurück. Und zu befürchten ist: Er wird es so schnell wohl auch nicht.