So steht es ums KAC-Lazarett vor dem Viertelfinale

LIVE: Barcelona führt 2:0 – zwei Tore fehlen noch
Copa del Rey
Die Play-offs stehen vor der Türe. Nächsten Dienstag startet der KAC in die entscheidende Phase der Meisterschaft. Doch derzeit stehen Fragezeichen hinter gleich drei Rotjacken-Legionären. Das Mittwoch-Training könnte aufschlussreich sein, wie es um den Kader steht. Erstmals ist Marcel Witting dabei.
Keine Woche vergeht beim KAC ohne neue Verletzungssorgen! Wie in der gesamten Saison bleiben die Rotjacken auch vor der Play-off-Phase nicht von Ausfällen verschont. Nun hat es Mario Kempe nach einem „Einschlag“ in die Bande beim 2:3 nach Verlängerung gegen Wien erwischt. Der Schwede versuchte es zwar nochmals, musste aber im Mittelabschnitt in die Kabine, kehrte nicht zurück. Und zu befürchten ist: Er wird es so schnell wohl auch nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.