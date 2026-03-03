Vorteilswelt
Dennoch Tabellenleader

HC Hard lässt gegen Vorletzten Graz Punkte liegen

Handball
03.03.2026 21:24
Hard und Graz trennten sich mit einem 26:26.
Hard und Graz trennten sich mit einem 26:26.(Bild: GEPA)
krone Sport

HC Hard hat am Dienstag zum Auftakt der 16. Runde der Handball-Liga Austria (HLA) die Tabellenführung übernommen, droht aber nach einem 26:26 daheim gegen den Vorletzten HSG Graz am Mittwoch in den restlichen Spielen nicht nur von einem Team überholt zu werden. 

Die Steirer waren mit vier Toren zurückgelegen, noch fünf Minuten vor Schluss hatten sie aber ein Plus von drei Treffern. Der mit gleicher Punkteanzahl folgende Verfolger Ferlach empfängt am Mittwoch Schwaz.

Handball
03.03.2026 21:24
Loading
