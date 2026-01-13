Weniger Passagiere, aber mehr Flüge in Salzburg

Gut 1,8 Millionen Passagiere hat der Flughafen Salzburg 2025 abgefertigt –und damit fast an jene Zahlen von 2024 angeknüpft. Auf die Zahlen von Vor-Corona fehlen dennoch etwa 70.000 Fluggäste. Die stärksten Flugtage heuer werden im Februar erwartet.
Mit exakt 1.774.154 Passagieren verzeichnet der Flughafen Salzburg für 2025 ein Minus von 0,7 Prozent bei den Fluggästen – und ist damit knapp hinter 2024 geblieben. Und das, obwohl es sogar mehr Linien- und Charterflüge gegeben hat. Diese stiegen um 2,7 Prozent auf 14.747 an.
Ebenfalls gestiegen sind im letzten Jahr die Bewegungen der zivilen Luftfahrt. Sie kletterten um drei Prozent auf 40.036. Etwas zurückgegangen ist die Luftfracht. Hier wurden insgesamt 9300 Tonnen abgefertigt.
Die Wintersaison 2025/2026 sieht der Salzburg Airport zuversichtlich. Zu den Semesterferien in England werden am 14. und 21. Februar die stärksten Flugtage erwartet – mit jeweils 180 Flugbewegungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.