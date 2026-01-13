Vorteilswelt
Bilanz am Flughafen

Weniger Passagiere, aber mehr Flüge in Salzburg

Salzburg
13.01.2026 21:00
2025 gab es 1,8 Millionen Fluggäste in Salzburg.
2025 gab es 1,8 Millionen Fluggäste in Salzburg.(Bild: Andreas Tröster)

Gut 1,8 Millionen Passagiere hat der Flughafen Salzburg 2025 abgefertigt –und damit fast an jene Zahlen von 2024 angeknüpft. Auf die Zahlen von Vor-Corona fehlen dennoch etwa 70.000 Fluggäste. Die stärksten Flugtage heuer werden im Februar erwartet. 

0 Kommentare

Mit exakt 1.774.154 Passagieren verzeichnet der Flughafen Salzburg für 2025 ein Minus von 0,7 Prozent bei den Fluggästen – und ist damit knapp hinter 2024 geblieben. Und das, obwohl es sogar mehr Linien- und Charterflüge gegeben hat. Diese stiegen um 2,7 Prozent auf 14.747 an.  

Ebenfalls gestiegen sind im letzten Jahr die Bewegungen der zivilen Luftfahrt. Sie kletterten um drei Prozent auf 40.036. Etwas zurückgegangen ist die Luftfracht. Hier wurden insgesamt 9300 Tonnen abgefertigt. 

Die Wintersaison 2025/2026 sieht der Salzburg Airport zuversichtlich. Zu den Semesterferien in England werden am 14. und 21. Februar die stärksten Flugtage erwartet – mit jeweils 180 Flugbewegungen. 

