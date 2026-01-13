Weniger Passagiere, aber mehr Flüge in Salzburg

Mit exakt 1.774.154 Passagieren verzeichnet der Flughafen Salzburg für 2025 ein Minus von 0,7 Prozent bei den Fluggästen – und ist damit knapp hinter 2024 geblieben. Und das, obwohl es sogar mehr Linien- und Charterflüge gegeben hat. Diese stiegen um 2,7 Prozent auf 14.747 an.