„Mache Gewinne mit Kaffee, nicht mit Treibstoff“

Dass das Thema des Treibstoffhandels immer schwieriger wird, berichtet auch Sebastian Kranich. Er ist seit 2022 Pächter einer Tankstelle in der Münchner Bundesstraße und war zu seinem Start mit gerade einmal 30 Jahren einer der jüngsten Tankstellenbetreiber Salzburgs – und das, obwohl das Geschäft mit Benzin, Diesel und Co rückläufig ist. „Man merkt, dass das laufend immer weniger wird“, so Kranich.