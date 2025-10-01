Strompreisdeckel bleibt auch im kommenden Jahr

Positive Nachrichten gibt es für die Kunden des Landesenergieversorgers Salzburg AG. Wie schon im heurigen Jahr wird es auch 2026 einen Strompreisdeckel geben. Die ersten 1500 Kilowattstunden (kWh) kosten zehn Cent pro kWh. „Die Salzburg AG löst ihr Versprechen, Spielräume weiterzugeben, sobald dies möglich ist, erneut ein“, heißt es seitens des Unternehmens. In den vergangenen Jahren wurden immer wieder die Preise reduziert.