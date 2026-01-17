„Kaum eine Familie, die nicht betroffen ist“

Gegen Ende des Ersten Weltkriegs trat eine Pandemie auf dem Gebiet des heutigen Burgenlandes auf. Die Spanische Grippe sorgte für erhebliche Einschränkungen im Alltag der Menschen – vergleichbar mit der Covid-19-Pandemie.
Angefangen hat wohl alles im März 1918 im Bundesstaat Kansas/USA, als dort erste Krankheitsfälle diagnostiziert wurden. Von dort breitete sich die Krankheit rasch in den USA aus und kam alsbald mit den Soldaten des Ersten Weltkriegs nach Europa. Nachdem spanische Medien erstmals von einer rätselhaften Epidemie berichtet hatten, wurde bald von der „Spanischen Krankheit/Grippe“ gesprochen. Die Spanische Grippe äußerte sich mit Symptomen wie sehr hohem Fieber, Schüttelfrost, starken Kopf- oder Gelenkschmerzen und Entzündung der Luftröhren- oder Bronchialschleimhaut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.