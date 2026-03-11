Streusplitt wird nun staubarm von Straßen entfernt

Staub auf Minimum reduzieren

„Durch Nasskehrarbeiten wird der Streusplitt saugend und staubarm und somit möglichst sicher und fachgerecht von der Straße entfernt. Durch die Nasskehrung wird die Staubbelastung auf ein Minimum reduziert“, erklärt Hannes Thiesz, prov. Geschäftsführer der Bau und Betrieb Burgenland (BBB). Anschließend werde der Splitt fachgerecht entsorgt. Gleichzeitig wird betont, dass auf den Landesstraßen in der Wintersaison 2025/2026 ausschließlich asbestfreier Streusplitt verwendet wurde. Generell sei der Einsatz von Streusplitt rückgängig und erfolge nur noch in einzelnen besonderen Fällen.