Streusplitt wird nun staubarm von Straßen entfernt

Asbest-Belastung gibt es zwar keine. Dennoch erfolgt die Kehrung der Straßenmeistereien heuer unter erweiterten Schutzmaßnahmen.
Eigentlich würde der Winterdienst der Straßenmeistereien noch bis Mitte März gehen, dennoch wurde bereits dieser Tage mit der Reinigung der Landesstraßen begonnen. Dieses Jahr allerdings unter besonderen Vorkehrungen, um möglichst wenig Staub aufzuwirbeln. Die Straßenmeistereien folgen damit den Empfehlungen der Taskforce „Vorsorgeabklärung Luftqualität“ im Umgang mit möglichem Aufkommen von geogenen Anteilen von Asbestfasern im Streusplitt.
Staub auf Minimum reduzieren
„Durch Nasskehrarbeiten wird der Streusplitt saugend und staubarm und somit möglichst sicher und fachgerecht von der Straße entfernt. Durch die Nasskehrung wird die Staubbelastung auf ein Minimum reduziert“, erklärt Hannes Thiesz, prov. Geschäftsführer der Bau und Betrieb Burgenland (BBB). Anschließend werde der Splitt fachgerecht entsorgt. Gleichzeitig wird betont, dass auf den Landesstraßen in der Wintersaison 2025/2026 ausschließlich asbestfreier Streusplitt verwendet wurde. Generell sei der Einsatz von Streusplitt rückgängig und erfolge nur noch in einzelnen besonderen Fällen.
Anfang der Woche hatte Niederösterreich mitgeteilt, möglicherweise kontaminierten Streusplitt aus dem Burgenland zu entfernen.
