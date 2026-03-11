Prozess zur Therapiesitzung umfunktioniert

Ihre Wahrheit in Kurzform

Der Ehemann habe „des Öfteren“ im Streit auf sie eingeschlagen. Sie habe sich dann gewehrt. Der mögliche Übersetzungsfehler wird eingeräumt. Was die Anzeige betrifft: „Ich bin die Letzte, die nach zehn Jahren eine Ehe aufgeben möchte. Ich musste einen Cut machen. Wenn er es schafft, gewisse Dinge zu verbessern, würde ich mich darüber freuen. Ich will keine Hoppalas mehr! Ich will unseren Kindern Werte mitgeben, wie ein richtiger Mann sein soll.“