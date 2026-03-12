„Oscar“ der Hochzeitselite ging an Burgenländerin

„Überwältigt und dankbar“

Insgesamt sind bei dem prestigeträchtigen Branchenpreis mehr als 900 Projekte von Professionisten begutachtet und bewertet worden. „Ich bin überwältigt und so dankbar, dass ich in einer der wichtigsten Kategorien gewonnen habe“, freute sich Danja Ferschner-Kausz nach ihrem glanzvollen Sieg. Sie ist unter den Top 3 im großen Finale gestanden und hatte voll gepunktet.