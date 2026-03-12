Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kreative Ideen

„Oscar“ der Hochzeitselite ging an Burgenländerin

Burgenland
12.03.2026 11:00
Danja Ferschner-Kausz mit der hohen Auszeichnung.
Danja Ferschner-Kausz mit der hohen Auszeichnung.(Bild: dreizehn.wedding)
Porträt von Vanessa Wittmann
Von Vanessa Wittmann

„Wedding-Fee“ durfte im großen Finale triumphieren und holte den heiß begehrten Award ihrer Branche nach Oberpullendorf.

0 Kommentare

Einfallsreichtum wird belohnt! Mit ihrem kreativen Konzept „Future Dusk“ konnte Danja Ferschner-Kausz aus Oberpullendorf die Fachjury beim „Austrian Wedding Award“ überzeugen. Trotz vieler Einreichungen und harter Konkurrenz aus dem ganzen Bundesgebiet setzte sich die weit über Burgenlands Grenzen hinaus bekannte Hochzeitsplanerin in der Kategorie „Styled Shooting“ mit Bravour durch.

„Überwältigt und dankbar“
Insgesamt sind bei dem prestigeträchtigen Branchenpreis mehr als 900 Projekte von Professionisten begutachtet und bewertet worden. „Ich bin überwältigt und so dankbar, dass ich in einer der wichtigsten Kategorien gewonnen habe“, freute sich Danja Ferschner-Kausz nach ihrem glanzvollen Sieg. Sie ist unter den Top 3 im großen Finale gestanden und hatte voll gepunktet.

Lesen Sie auch:
Danja Ferschner-Kausz ist unter den Top 3.
Im Zeichen der Liebe
„Wedding-Fee“ im Oscar-Finale der Hochzeitsbranche
07.03.2026

Besondere Ehre
Der „Austrian Wedding Award“ gilt als Top-Auszeichnung und Markenzeichen in der heimischen Hochzeitsbranche. Für Danja Ferschner-Kausz, die seit 2019 als „Wedding-Fee“ verliebte Brautpaare österreichweit begleitet, ist der Triumph eine besondere Ehre und Bestätigung: „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, das tief bewegt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
12.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
5° / 17°
Symbol heiter
Güssing
1° / 16°
Symbol wolkig
Mattersburg
3° / 17°
Symbol heiter
Neusiedl am See
4° / 17°
Symbol heiter
Oberpullendorf
2° / 16°
Symbol heiter

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
321.156 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
184.151 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
158.994 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1445 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1400 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1269 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Burgenland
Pädagogin packt aus
Schon Sechsjährige schauen Pornos und Gewaltclips!
„Neue Eisenstädter“
U-Ausschuss: Wirth oder Zink, wer war’s wirklich?
Und Alles wird gut
Prozess zur Therapiesitzung umfunktioniert
Thema Asbest
Streusplitt wird nun staubarm von Straßen entfernt
Für die Gesundheit
St. Martins Apotheke von Job‘s übernommen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf