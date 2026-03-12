„Oscar“ der Hochzeitselite ging an Burgenländerin

„Wedding-Fee“ durfte im großen Finale triumphieren und holte den heiß begehrten Award ihrer Branche nach Oberpullendorf.
Einfallsreichtum wird belohnt! Mit ihrem kreativen Konzept „Future Dusk“ konnte Danja Ferschner-Kausz aus Oberpullendorf die Fachjury beim „Austrian Wedding Award“ überzeugen. Trotz vieler Einreichungen und harter Konkurrenz aus dem ganzen Bundesgebiet setzte sich die weit über Burgenlands Grenzen hinaus bekannte Hochzeitsplanerin in der Kategorie „Styled Shooting“ mit Bravour durch.
„Überwältigt und dankbar“
Insgesamt sind bei dem prestigeträchtigen Branchenpreis mehr als 900 Projekte von Professionisten begutachtet und bewertet worden. „Ich bin überwältigt und so dankbar, dass ich in einer der wichtigsten Kategorien gewonnen habe“, freute sich Danja Ferschner-Kausz nach ihrem glanzvollen Sieg. Sie ist unter den Top 3 im großen Finale gestanden und hatte voll gepunktet.
Besondere Ehre
Der „Austrian Wedding Award“ gilt als Top-Auszeichnung und Markenzeichen in der heimischen Hochzeitsbranche. Für Danja Ferschner-Kausz, die seit 2019 als „Wedding-Fee“ verliebte Brautpaare österreichweit begleitet, ist der Triumph eine besondere Ehre und Bestätigung: „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, das tief bewegt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.