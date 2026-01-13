Nvidia und Pharmariese investieren in ein KI-Labor

Pharmakonzerne wie Eli Lilly setzen zunehmend auf KI-Modelle, um die Entwicklung und Entdeckung neuer Medikamente zu beschleunigen. In der neuen Einrichtung sollen Forscher beider Firmen zusammenarbeiten, um neue Daten für das Training von KI-Modellen für die Biotechnologie zu generieren, wie die Leiterin des Gesundheitsbereichs von Nvidia, Kimberly Powell, erklärte.