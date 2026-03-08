Marco Rossi verlor mit Vancouver bei Winnipeg Jets

Achte Pleite in neun Spielen

Für Rossi war es der sechste Einsatz nach seiner fast zweimonatigen Pause wegen einer Beinverletzung. Die Canucks kassierten trotz zweimaliger Führung die achte Niederlage in den jüngsten neun Partien. Matchwinner für die noch um den Play-off-Einzug kämpfenden Jets war Josh Morrisey nach 1:49 Minuten der Verlängerung. Teamkollege Mark Scheifele kam auf einen Treffer und zwei Assists. US-Olympiaheld Jack Hughes führte die New Jersey Devils mit drei Toren zu einem 6:3-Heimsieg gegen die New York Rangers.