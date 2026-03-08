Florentina (3) sucht Lebensretter in St. Pölten

Ein dreijähriges Mädchen leidet an einer äußerst seltenen Krankheit. Damit Florentina wieder gesund werden kann, benötigt sie passende Stammzellenspende. In St. Pölten findet am Mittwochvormittag die nächste Typisierungsaktion statt.
„Es war ein extremer Schock. So etwas zieht einem den Boden unter den Füßen weg“, erinnert sich Gerald S. an jenen Tag im Jänner dieses Jahres, der das junge Glück der Familie aus Pasching in Oberösterreich jäh erschütterte. Bei Tochter Florentina (3) wurde Hämophagozytische Lymphohistiozytose (HLH) diagnostiziert. Bei der extrem seltenen Krankheit beginnt der Körper durch eine Überreaktion des Immunsystems, seine eigenen Organe anzugreifen.
Dabei war das tapfere Mädchen bis dahin völlig gesund. An ihrem dritten Geburtstag bekam es jedoch plötzlich hohes Fieber, die Party musste abgesagt werden. „Der Kinderarzt meinte, dass es ein Infekt ist und wollte uns beruhigen“, erklärt der 42-Jährige. Doch die Eltern waren skeptisch.
„Daheim hängen noch die Luftballone“
Im Kepler Universitätsklinikum in Linz folgte dann die Horror-Diagnose, die der Familie im Beisein eines Kriseninterventionsteams verkündet wurde. Seitdem ist Florentina auf einer sterilen Station im Krankenhaus. „Daheim hängen noch die Luftballone für die Geburtstagsfeier“, berichtet der gebürtige Mostviertler, dass aktuell an Arbeit nicht zu denken ist.
Die Hoffnung auf Spender lebt
Doch noch gibt es Hoffnung für die Dreijährige. Sie benötigt dafür jedoch dringend eine passende Stammzellenspende. „Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gene zweier Menschen zusammenpassen und somit eine Stammzellspende möglich ist, liegt bei eins zu 500.000“, berichtet Katharina Palatzy vom Verein „Geben für Leben“.
Viele haben sich schon testen lassen
Aktuell sind in Österreich rund 285.000 Menschen typisiert. „Je mehr Menschen sich als Stammzellenspender typisieren lassen, desto höher ist die Chance, dass im Anlassfall ein passendes Gegenüber gefunden werden kann“, erklärt Palatzy. Bei der Suche nach dem möglichen Lebensretter von Florentina standen bei den bisherigen Typisierungsveranstaltungen die Helfer Schlange. „Es ist unglaublich, welche Unterstützung wir aktuell erfahren dürfen“, ist Papa Gerald mehr als nur gerührt.
Aktion in der HTL St. Pölten
Nach der Aktion in Amstetten wird in Niederösterreich am kommenden Mittwoch von 9 bis 12 Uhr in den Vortragssaal der HTL St. Pölten geladen, um den passenden Spender zu finden. „Dann wird unsere Florentina wieder gesund und kann ganz normal leben“, hoffen die Eltern.
