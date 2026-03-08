Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stammzellenspende

Florentina (3) sucht Lebensretter in St. Pölten

Niederösterreich
08.03.2026 08:00
Durch eine Stammzellenspende kann Florentina wieder ganz gesund werden.
Durch eine Stammzellenspende kann Florentina wieder ganz gesund werden.(Bild: zVg)
Porträt von Philipp Zimmermann
Porträt von Thomas Werth
Von Philipp Zimmermann und Thomas Werth

Ein dreijähriges Mädchen leidet an einer äußerst seltenen Krankheit. Damit Florentina wieder gesund werden kann, benötigt sie passende Stammzellenspende. In St. Pölten findet am Mittwochvormittag die nächste Typisierungsaktion statt.

0 Kommentare

„Es war ein extremer Schock. So etwas zieht einem den Boden unter den Füßen weg“, erinnert sich Gerald S. an jenen Tag im Jänner dieses Jahres, der das junge Glück der Familie aus Pasching in Oberösterreich jäh erschütterte. Bei Tochter Florentina (3) wurde Hämophagozytische Lymphohistiozytose (HLH) diagnostiziert. Bei der extrem seltenen Krankheit beginnt der Körper durch eine Überreaktion des Immunsystems, seine eigenen Organe anzugreifen.

Dabei war das tapfere Mädchen bis dahin völlig gesund. An ihrem dritten Geburtstag bekam es jedoch plötzlich hohes Fieber, die Party musste abgesagt werden. „Der Kinderarzt meinte, dass es ein Infekt ist und wollte uns beruhigen“, erklärt der 42-Jährige. Doch die Eltern waren skeptisch.

Unmittelbar vor ihrem dritten Geburtstag ist die kleine Florentina schwer erkrankt.
Unmittelbar vor ihrem dritten Geburtstag ist die kleine Florentina schwer erkrankt.(Bild: zVg)

„Daheim hängen noch die Luftballone“
Im Kepler Universitätsklinikum in Linz folgte dann die Horror-Diagnose, die der Familie im Beisein eines Kriseninterventionsteams verkündet wurde. Seitdem ist Florentina auf einer sterilen Station im Krankenhaus. „Daheim hängen noch die Luftballone für die Geburtstagsfeier“, berichtet der gebürtige Mostviertler, dass aktuell an Arbeit nicht zu denken ist.

Die Hoffnung auf Spender lebt
Doch noch gibt es Hoffnung für die Dreijährige. Sie benötigt dafür jedoch dringend eine passende Stammzellenspende. „Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gene zweier Menschen zusammenpassen und somit eine Stammzellspende möglich ist, liegt bei eins zu 500.000“, berichtet Katharina Palatzy vom Verein „Geben für Leben“.

Viele haben sich schon testen lassen
Aktuell sind in Österreich rund 285.000 Menschen typisiert. „Je mehr Menschen sich als Stammzellenspender typisieren lassen, desto höher ist die Chance, dass im Anlassfall ein passendes Gegenüber gefunden werden kann“, erklärt Palatzy. Bei der Suche nach dem möglichen Lebensretter von Florentina standen bei den bisherigen Typisierungsveranstaltungen die Helfer Schlange. „Es ist unglaublich, welche Unterstützung wir aktuell erfahren dürfen“, ist Papa Gerald mehr als nur gerührt.

Lesen Sie auch:
Hunderte potenzielle Lebensretter ließen sich am Samstagvormittag in Pasching typisieren.
Stammzellen gesucht
Welle der Herzlichkeit für kranke Florentina (3)
28.02.2026
Seltene Krankheit
Florentina (3) sucht dringend ihren Lebensretter
18.02.2026

Aktion in der HTL St. Pölten
Nach der Aktion in Amstetten wird in Niederösterreich am kommenden Mittwoch von 9 bis 12 Uhr in den Vortragssaal der HTL St. Pölten geladen, um den passenden Spender zu finden. „Dann wird unsere Florentina wieder gesund und kann ganz normal leben“, hoffen die Eltern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
08.03.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
286.341 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
273.325 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
252.722 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2715 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2176 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
1874 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf