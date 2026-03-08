Florentina (3) sucht Lebensretter in St. Pölten

Viele haben sich schon testen lassen

Aktuell sind in Österreich rund 285.000 Menschen typisiert. „Je mehr Menschen sich als Stammzellenspender typisieren lassen, desto höher ist die Chance, dass im Anlassfall ein passendes Gegenüber gefunden werden kann“, erklärt Palatzy. Bei der Suche nach dem möglichen Lebensretter von Florentina standen bei den bisherigen Typisierungsveranstaltungen die Helfer Schlange. „Es ist unglaublich, welche Unterstützung wir aktuell erfahren dürfen“, ist Papa Gerald mehr als nur gerührt.