Kurz vor Meilenstein

Messi gelang für Inter Miami 899. Karrieretor

Fußball International
08.03.2026 09:05
Lionel Messi erzielte das 899. Tor seiner Karriere.
Lionel Messi erzielte das 899. Tor seiner Karriere.(Bild: AP/Stephanie Scarbrough)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lionel Messi hat beim 2:1-Sieg von Inter Miami am Samstag bei DC United das 899. Pflichtspieltor seiner Karriere erzielt. 

0 Kommentare

Nach einem Doppelpack in der Vorwoche gegen Orlando City (4:2) traf der achtmalige Weltfußballer in der US-Hauptstadt mit einem gefühlvollen Heber zum 2:0 (27.).

Cristiano Ronaldo hat die 900er-Marke bereits überschritten.
Cristiano Ronaldo hat die 900er-Marke bereits überschritten.(Bild: AFP/FAYEZ NURELDINE)

Ronaldo bereits Marke überschritten
Der 38-jährige Argentinier bejubelte sein 80. Tor für den MLS-Club, für den er seit Sommer 2023 spielt. Messis 41-jähriger Rivale Cristiano Ronaldo hat die 900-Tore-Marke bereits überschritten.

