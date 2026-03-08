Vater stirbt drei Tage nach Geburt seiner Tochter

Drei Tage Papa, dann kam der Tod

Jürgen war 33 Jahre jung, Verlobter, stolzer Hausbauer und seit wenigen Tagen Papa. Als seine Tochter Emma Mitte Februar zur Welt kam, hielt er das kleine Mädchen mit Tränen in den Augen in den Händen und einem Lächeln, das mehr sagte als tausend Worte. Endlich war es da, das lang ersehnte Kind, das die junge Familie aus dem Südburgenland komplett machte. Es waren Stunden voller Hoffnung, voller Pläne und voller Liebe. Seine Schwester erzählt, er habe gestrahlt vor Glück und immer wieder gesagt, dass nun das schönste Kapitel seines Lebens beginne.