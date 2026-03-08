„Unglaublich, wie lang ich schon auf der Welt bin“

Stundenlang spazieren gegangen

„Sie hört nur, was sie hören will“, schmunzelt ihre Schwiegertochter Christl, die die 107-Jährige seit 2003 bei ihnen zu Hause pflegt. Bis vor fünf Jahren ist die unglaublich rüstige Frau Stockner noch jeden Tag stundenlang im Wald mit ihren Walkingstöcken spazieren gegangen. Das geht jetzt nicht mehr. Aber wenn sie sich anhalten kann, schafft sie einige Schritte im Hof. „Rollator will sie keinen haben“, sagt die 76-jährige Christl. Dafür fühlt sie sich offenbar noch zu fit.