„Meine E-Card wurde plötzlich einfach gesperrt“

Kein Pass und alter Führerschein

„Das stimmt. Ich habe noch keinen neuen Kartenführerschein und auch Pass hab’ ich keinen, weil ich nicht ins Ausland fahre“, sagt Breit. Aber warum wurde er nicht informiert? Das hätten eigentlich die Ärzte, die er seit Juli 2025 besucht hat, machen müssen. Eine schriftliche Verständigung ist nicht vorgesehen, betont die SVC. Harald Breit hat mittlerweile über die ÖGK das Problem mit einem neuen Foto gelöst, der Ärger aber bleibt.