Katzen mit Tracker auf wissenschaftlicher Mission

Das Jagen liegt Hauskatzen im Blut – und der Mensch hat sich diesen Instinkt schon früh zunutze gemacht. Vor rund 10.000 Jahren folgten ihre Vorfahren im Fruchtbaren Halbmond dem Geruch der Vorräte: Wo Menschen siedelten, tummelten sich Nager, und wo Nager waren, waren Katzen nicht weit. Eine Partnerschaft, die sich für beide Seiten auszahlte. Jahrtausende später rückt genau dieses Verhalten auch in den Fokus der Wildtierforschung.