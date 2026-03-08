Explosion erschütterte US-Botschaft in Oslo

Dellemyr zufolge gibt es bisher „keine Anzeichen“ dafür, dass der Vorfall in der Botschaft in Oslo mit dem Iran-Krieg in Verbindung steht. „Wir bringen ihn nicht mit dem Konflikt in Verbindung. Dafür ist es noch viel zu früh“, sagte der Polizeivertreter TV2. Eine Stellungnahme der US-Vertretung lag zunächst nicht vor. Nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran sind die US-Vertretungen in der Region in Alarmbereitschaft. Mehrere Botschaften waren bei den iranischen Gegenschlägen angegriffen worden.