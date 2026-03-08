„Keine Verletzten“
Explosion erschütterte US-Botschaft in Oslo
Eine Explosion hat in der Nacht auf Sonntag die US-Botschaft in Norwegens Hauptstadt Oslo erschüttert. Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei aus – es soll allerdings nur ein leichter Sachschaden entstanden sein. Ob die Detonation gegen 01.00 Uhr Ortszeit eventuell in Verbindung mit dem Iran-Krieg steht, war vorerst unklar.
„Es gibt keine Berichte über verletzte Personen“, berichtete die Exekutive. Zeugen berichteten von „aufsteigendem Rauch“ und einem „lauten Knall“. „Wir haben drei Explosionen gespürt, die den Boden zum Beben brachten“, sagte Kristian Wendelborg Einung, der mit Freunden in der Nähe der US-Botschaft auf ein Taxi wartete, gegenüber dem Fernsehkanal TV2. Ähnlich äußerten sich weitere Passanten im Gespräch mit Vertretern der norwegischen Zeitung „Verdens Gang“.
Bombenkommando wurde alarmiert
Es gebe aktuell „keine Angaben zur Art des Schadens, dem Explosionsherd und ähnlichen Details“, erklärte Dellemyr, da „die Ermittlungen noch ganz am Anfang stehen“. Ein Bombenkommando sei vor Ort, Ermittler untersuchten den Tatort, befragten Zeugen, während Diensthunde, Drohnen und Hubschrauber an der Suche „nach einem oder mehreren potenziellen Tätern“ beteiligten waren, ließ die Polizei zudem wissen.
Dellemyr zufolge gibt es bisher „keine Anzeichen“ dafür, dass der Vorfall in der Botschaft in Oslo mit dem Iran-Krieg in Verbindung steht. „Wir bringen ihn nicht mit dem Konflikt in Verbindung. Dafür ist es noch viel zu früh“, sagte der Polizeivertreter TV2. Eine Stellungnahme der US-Vertretung lag zunächst nicht vor. Nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran sind die US-Vertretungen in der Region in Alarmbereitschaft. Mehrere Botschaften waren bei den iranischen Gegenschlägen angegriffen worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.