Scheune plötzlich in Flammen: Rätsel um Ursache

Feueralarm am späten Samstagabend in Achenkirch im Tiroler Unterland: In einer Scheune neben einem Bauernhof brach plötzlich ein Brand aus. Die alarmierten Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle und konnten ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Die Ursache ist noch völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
Exakt um 21.19 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Achenkirch mittels Sirenenalarm zu dem Scheunenbrand alarmiert. Wenige Minuten später waren die ersten Einsatzkräfte bereits vor Ort. „Bei unserem Eintreffen stand ein Teil der Scheune bereits in Flammen“, hieß es.
Ausgangspunkt des Brandes dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Komposthaufen an der südwestlichen Scheunenseite gewesen sein.
Die Polizei
Flammen rasch unter Kontrolle
Sofort wurde mit der Brandbekämpfung begonnen. Die Feuerwehrleute konnten die Situation schließlich rasch unter Kontrolle bringen. „Letztlich wurden noch Nachlöscharbeiten unter Atemschutz durchgeführt, um mögliche Glutnester abzulöschen“, berichtete die FF Achenkirch.
Ermittlungen zur Brandursache
Die genaue Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt. „Ausgangspunkt des Brandes dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Komposthaufen an der südwestlichen Scheunenseite gewesen sein“, so die Ermittler nach den ersten Erhebungen.
Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Achenkirch und Achental mit insgesamt 40 Kräften und sechs Fahrzeugen, Rettung sowie Polizei.
