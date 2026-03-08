Scheune plötzlich in Flammen: Rätsel um Ursache

Feueralarm am späten Samstagabend in Achenkirch im Tiroler Unterland: In einer Scheune neben einem Bauernhof brach plötzlich ein Brand aus. Die alarmierten Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle und konnten ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Die Ursache ist noch völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.