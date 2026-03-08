Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sirenenalarm am Abend

Scheune plötzlich in Flammen: Rätsel um Ursache

Tirol
08.03.2026 08:34
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Feueralarm am späten Samstagabend in Achenkirch im Tiroler Unterland: In einer Scheune neben einem Bauernhof brach plötzlich ein Brand aus. Die alarmierten Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle und konnten ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Die Ursache ist noch völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

0 Kommentare

Exakt um 21.19 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Achenkirch mittels Sirenenalarm zu dem Scheunenbrand alarmiert. Wenige Minuten später waren die ersten Einsatzkräfte bereits vor Ort. „Bei unserem Eintreffen stand ein Teil der Scheune bereits in Flammen“, hieß es.

Zitat Icon

Ausgangspunkt des Brandes dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Komposthaufen an der südwestlichen Scheunenseite gewesen sein.

Die Polizei

Flammen rasch unter Kontrolle
Sofort wurde mit der Brandbekämpfung begonnen. Die Feuerwehrleute konnten die Situation schließlich rasch unter Kontrolle bringen. „Letztlich wurden noch Nachlöscharbeiten unter Atemschutz durchgeführt, um mögliche Glutnester abzulöschen“, berichtete die FF Achenkirch.

Ermittlungen zur Brandursache
Die genaue Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt. „Ausgangspunkt des Brandes dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Komposthaufen an der südwestlichen Scheunenseite gewesen sein“, so die Ermittler nach den ersten Erhebungen.

Lesen Sie auch:
Mitten in der nacht ging ein Stadl in Tirol plötzlich in Flammen auf.
Ursache unklar
Stadl geht in der Nacht plötzlich in Flammen auf
05.03.2026

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Achenkirch und Achental mit insgesamt 40 Kräften und sechs Fahrzeugen, Rettung sowie Polizei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
08.03.2026 08:34
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Tiroler Unterland
PolizeiFreiwillige Feuerwehr
RätselBauernhof
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
286.341 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
273.325 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
252.722 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2715 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2176 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
1874 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf