Russell: „Ich liebe dieses Auto und diesen Motor“

„Ich liebe dieses Auto, ich liebe diesen Motor“, jubelte Russell nach dem sechsten GP-Sieg seiner Karriere am Funk. „Es hat lange gedauert, bis wir wieder so ein Auto zur Verfügung haben.“ Nach der bisher letzten größeren Regelreform 2014 hatte Mercedes jahrelang den Ton angegeben. Bis 2021 war das Team mit Hamilton achtmal in Folge Konstrukteursweltmeister. Seit 2021 wartet man aber auf einen Titelgewinn. Die Entwicklung des neuen, zu fast 50 Prozent elektrisch betriebenen Antriebes hatte bereits 2022 begonnen.