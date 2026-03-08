Vorteilswelt
Misshandelte Hündin

Lang ersehntes Happy End für tapfere „Aurora“

Steiermark
08.03.2026 08:00
Mit dem neuen Namen „Lotta“ startet „Aurora“ in ihr neues, schönes Leben. Bei einem enzückenden ...
Mit dem neuen Namen „Lotta" startet „Aurora" in ihr neues, schönes Leben. Bei einem enzückenden Grazer Ehepaar, das ganz vernarrt in sie ist!
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Eva Blümel
Von Christa Blümel und Eva Blümel

Viele „Krone“-Leser haben am Schicksal der misshandelten Hündin Anteil genommen. Und können sich jetzt sehr mit ihr freuen!

Die Hündin war in erbärmlichem Zustand aufgefunden worden. Mit einer klaffenden Wunde am Kopf, Projektilen im Körper, ausgemergelt und hochträchtig. „Der Schluss liegt nahe, dass man auf mehrfache Art versucht hat, sie umzubringen“, sagt Kathi Gründl vom Aktiven Tierschutz. Dem bei dieser Hündin Beachtliches gelungen ist.

So entsetzlich wurde der Hund aufgefunden.
So entsetzlich wurde der Hund aufgefunden.

„Aurora“ wurde über Monate aufgepäppelt, umfassend medizinisch versorgt – und avancierte sofort zum Liebling aller. Denn trotz allem, was die arme Staffordshireterrierhündin erleiden musste, ist sie lieb und menschenbezogen geblieben.

Viele Leser haben an „Auroras“ Schicksal Anteil genommen, die „Krone“ hat ausführlich berichtet.

Liebevoll umsorgt: Die vom Wesen her einfach entzückende „Aurora“ – so lieb trotz allem, was sie ...
Misshandelte Hündin
„Aurora“ wurde zum Liebling unserer Leser
16.11.2025
Trächtige Hündin
Wunden, Schüsse: Wer hat „Aurora“ das angetan?
11.10.2025

„Wir haben auch immer wieder von ihr gelesen und gedacht, wie furchtbar das ist“, sagt das sympathische Grazer Ehepaar Michaela und Manfred H. Und jetzt: Liegt „Aurora“ bei den beiden auf der Couch, wird umfassend verwöhnt und hat endlich das Leben, das sie hoffentlich für den Albtraum davor irgendwie entschädigen kann.

Michaela und Manfred H. wollen ihren Liebling nie mehr hergeben
Michaela und Manfred H. wollen ihren Liebling nie mehr hergeben
(Bild: Christian Jauschowetz)

„Wir wollten einen Hund und wurden beim Aktiven Tierschutz auf sie aufmerksam“, sagen Michaela und Manfred. Und: „Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Mitte Februar hat sie ihr Körberl – oder besser „ihre“ Couch – bezogen und „ist einfach ein Schatz. So liebenswert, freundlich, auf alle Menschen geht sie offen zu.“ Selbst solche, die aus Unkenntnis Ressentiments wegen der Rasse hätten, „erobert sie im Sturm“.

Auch „Auroras“ Babies fanden wunderbare Plätze.
Auch „Auroras" Babies fanden wunderbare Plätze.

„Aurora“ startet mit dem neuen Namen „Lotta“ in ihr neues Leben. Genauso wie ihre überlebenden Babys Spitzenplätze gefunden haben. Wir freuen uns sehr!

Steiermark
08.03.2026 08:00
Steiermark

