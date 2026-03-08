Lang ersehntes Happy End für tapfere „Aurora“

Viele „Krone“-Leser haben am Schicksal der misshandelten Hündin Anteil genommen. Und können sich jetzt sehr mit ihr freuen!
Die Hündin war in erbärmlichem Zustand aufgefunden worden. Mit einer klaffenden Wunde am Kopf, Projektilen im Körper, ausgemergelt und hochträchtig. „Der Schluss liegt nahe, dass man auf mehrfache Art versucht hat, sie umzubringen“, sagt Kathi Gründl vom Aktiven Tierschutz. Dem bei dieser Hündin Beachtliches gelungen ist.
„Aurora“ wurde über Monate aufgepäppelt, umfassend medizinisch versorgt – und avancierte sofort zum Liebling aller. Denn trotz allem, was die arme Staffordshireterrierhündin erleiden musste, ist sie lieb und menschenbezogen geblieben.
Viele Leser haben an „Auroras“ Schicksal Anteil genommen, die „Krone“ hat ausführlich berichtet.
„Wir haben auch immer wieder von ihr gelesen und gedacht, wie furchtbar das ist“, sagt das sympathische Grazer Ehepaar Michaela und Manfred H. Und jetzt: Liegt „Aurora“ bei den beiden auf der Couch, wird umfassend verwöhnt und hat endlich das Leben, das sie hoffentlich für den Albtraum davor irgendwie entschädigen kann.
„Wir wollten einen Hund und wurden beim Aktiven Tierschutz auf sie aufmerksam“, sagen Michaela und Manfred. Und: „Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Mitte Februar hat sie ihr Körberl – oder besser „ihre“ Couch – bezogen und „ist einfach ein Schatz. So liebenswert, freundlich, auf alle Menschen geht sie offen zu.“ Selbst solche, die aus Unkenntnis Ressentiments wegen der Rasse hätten, „erobert sie im Sturm“.
„Aurora“ startet mit dem neuen Namen „Lotta“ in ihr neues Leben. Genauso wie ihre überlebenden Babys Spitzenplätze gefunden haben. Wir freuen uns sehr!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.