Lang ersehntes Happy End für tapfere „Aurora“

„Wir wollten einen Hund und wurden beim Aktiven Tierschutz auf sie aufmerksam“, sagen Michaela und Manfred. Und: „Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Mitte Februar hat sie ihr Körberl – oder besser „ihre“ Couch – bezogen und „ist einfach ein Schatz. So liebenswert, freundlich, auf alle Menschen geht sie offen zu.“ Selbst solche, die aus Unkenntnis Ressentiments wegen der Rasse hätten, „erobert sie im Sturm“.