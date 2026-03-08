Mit „Krone“-Lesern helfen wir armen Tieren!

Die „Krone“ ist die einzige Tageszeitung in Österreich, die ein eigenes Tierressort hat. Und wir schreiben nicht „nur“ – wir tun etwas! Vom Futter-Truck, der durchs Land fährt, bis hin zum großen Kastrationsprojekt.
In diesen Zeiten kommen diverse Medien verstärkt dahinter: Ein Artikel über ein armes Hunderl oder Katzerl – das bringt Likes und Kommentare. . .
„Der wichtigste Unterschied zur ,Krone’ ist aber: Wir berichten, wobei unsere Artikel allein schon vielfach gegen Tierleid helfen“, sagt Maggie Entenfellner, Leiterin der „Tierecke“. „Aber damit hört es bei uns nicht auf. Wir tun! Und das mit Herzblut, seit vielen Jahren. Wir leben Tierschutz über den Job hinaus.“
Und zwar in beachtlichem Ausmaß: Allein im Vorjahr verteilten wir Futter an Vereine, Tierheime und private Halter, die in Not geraten sind, im Wert von 240.000 Euro! Wir übernehmen Tierarztkosten, suchen Lebensplätze für ungewollte Fellnasen, unterstützen Organisationen. Und wir verleihen Tieren, die keine Stimme haben, eine solche. Eine laute. Eine, die nicht ungehört verschallt.
Und heuer setzen wir dem ganzen noch die Krone auf – mit Initiativen, die beispielgebend sein werden. In der Steiermark investieren wir Zehntausende Euro in ein Kastrationsprojekt, welches das Leid der Streunerkatzen signifikant verringern wird. Mit Hilfe von renommierten Organisationen und Veterinären, denn unser Netzwerk und Ruf auf dem Gebiet sind beispiellos.
Wir verleihen den großen Preis der „Tierecke“. Wir fahren mit dem Futter-Truck aus. Wir helfen, unterstützen, vermitteln, verbinden, vernetzen, kurbeln, hinterfragen, sind lästig, investieren. „Wir tun immer viel, aber dieses Jahr wird überhaupt das Jahr der Tierecke“, ist Maggie Entenfellner stolz.
Die Quintessenz unserer Herzensprojekte finden Sie auf diesen Seiten – wir halten Sie auf dem Laufenden. Und: Da kommt noch mehr.
Warum das alles geht? Weil Tierschutz ein Eckpfeiler der „Krone“ ist, immer war und immer sein wird. Und SIE es durch Ihre Spenden möglich machen. Ihre Unterstützung rettet Leben. Helfen wir gemeinsam den Tieren!
Wenn Sie helfen möchten, das ist unser Konto:
Verein Freunde der Tierecke, AT93 6000 0000 9211 1811
Und das sind einige unserer Höhepunkte heuer:
Mit dem Kastrationsprojekt gegen das Elend der Streunerkatzen
Die Streunerkatzen liegen uns auch ganz besonders am Herzen. Denn die Population der armen Tiere, die keiner will, die viele verscheuchen, die oft unter grauslichen Umständen dahinvegetieren, steigt immer weiter an. Im Frühling wird die Lage mit der Babyflut noch prekärer.
Daher freuen wir uns sehr, dass wir mit unserem Kastrationsprojekt erstmals in der Steiermark durchstarten können. Zusätzlich zur Initiative des Landes („das kann nur ein weiteres Angebot sein, die Politik ist hier ja in der Verantwortung“) werden wir mit Hilfe renommierter Vereine, die in allen Kastrationsfragen (das ist bei Streunern inklusive Einfangen und Versorgung eine Wissenschaft!) firm sind und großartiger Veterinäre eine stattliche Zahl kastrieren lassen!
Der „Tierecke“-Truck rollt durchs ganze Land mit Futter und Hilfe
Die „Krone“ hat das Ohr immer am Leser – daher ist uns bewusst, wie sehr Teuerungen auch die Tierhalter treffen. „Wir sehen an den Anfragen an uns, wie verzweifelt viele sind“, so „Tierecke“-Chefin Maggie Entenfellner. „Daher sind wir besonders stolz, dass wir heuer auch dieses tolle Projekt anbieten können.“
Unser unverkennbarer Truck rollt durch das ganze Land und macht in jedem Bundesland Stopps – und verteilt großzügige Futterrationen an bedürftige Tierhalter, denen das immens aus Notlagen hilft! Unser leuchtendes Gefährt wird in der Weihnachtszeit unterwegs sein. Ein Riesendanke gilt dabei unserem großartigen Partner Fressnapf, vor dessen Filialen wir auch stoppen und präsent sein werden! Auch ein Tierarzt wird für Ihre Fragen vor Ort sein.
Die „Krone“ hat auf jeden Fall a „G’spia“ für Hund, Katze, Vogel
Ob Krankheiten, Schulden, Todesfälle oder Spitalsaufenthalte – jeder Tierbesitzer, selbst wenn er einen wohlüberlegten Plan B hat, kann einmal in die missliche Lage kommen, dass sein Tier in einem unvorhergesehenen Notfall unversorgt ist. Dafür arbeitet die „Tierecke“ schon seit Jahren erfolgreich mit der Volkshilfe Wien im Projekt „A G’spia fürs Tier“ zusammen, das gezielt Tierhalter in prekären Lebenslagen unterstützt. Sei es durch Gassirunden bis hin zu temporärer Unterbringung. „Das läuft so gut und ist so wichtig, dass wir auch eine Ausdehnung von wien aus auf die Bundesländer anstreben“, betont Maggie Entenfellner. Und es lässt die Gesellschaft auch enger zusammen rücken – was nie wichtiger war als in den heutigen, kälter gewordenen Zeiten.
Wir haben das Ohr immer am Leser. Daher wissen wir genau, wo die Probleme im Tierschutz liegen, wir sind auch bestens vernetzt.
Maggie Entenfellner
Retter in der Not: Größtes Netzwerk an freiwilligen Helfern
Das „Team Tierschutz“ ist aus spontanen Rettungsaktionen während der Hochwasserkatastrophe 2024 entstanden, als Freiwillige unter anderem geschwächte Schwalben bei Tierschutz Austria in Vösendorf aufgenommen und aufgepäppelt haben. Heute hat sich – mit Unterstützung der „Krone“ daraus eine Bewegung entwickelt, zu der bereits Hunderte Helfer gehören, die über eine große WhatsApp-Gruppe Einsätze bei Fund- oder verletzten Wildtieren und in Notfällen durch Wetterextreme koordinieren. Bestandteil ist eine 16-wöchige Akademie, in der Interessierte theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrung in Tierpflege, Erster Hilfe, Artenschutz und rechtlichen Grundlagen erwerben, um verantwortungsvoll in der Tierhilfe aktiv zu sein.
