Mit „Krone“-Lesern helfen wir armen Tieren!

Ob Krankheiten, Schulden, Todesfälle oder Spitalsaufenthalte – jeder Tierbesitzer, selbst wenn er einen wohlüberlegten Plan B hat, kann einmal in die missliche Lage kommen, dass sein Tier in einem unvorhergesehenen Notfall unversorgt ist. Dafür arbeitet die „Tierecke“ schon seit Jahren erfolgreich mit der Volkshilfe Wien im Projekt „A G’spia fürs Tier“ zusammen, das gezielt Tierhalter in prekären Lebenslagen unterstützt. Sei es durch Gassirunden bis hin zu temporärer Unterbringung. „Das läuft so gut und ist so wichtig, dass wir auch eine Ausdehnung von wien aus auf die Bundesländer anstreben“, betont Maggie Entenfellner. Und es lässt die Gesellschaft auch enger zusammen rücken – was nie wichtiger war als in den heutigen, kälter gewordenen Zeiten.