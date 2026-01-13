78-jähriger Wiener kämpft um Pflegegeldanpassung

Bereits vor dem Herzinfarkt bezog Kurt P. Pflegegeld der Stufe 1. Seine Mobilität sei unter anderem durch fünf beschädigte Wirbel stark eingeschränkt, zudem leide er phasenweise unter massivem Bluthochdruck, schildert er. Zur Überprüfung seines Antrags entsandte die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) eine Sachverständige – eine Pflegefachkraft –, die nach knapp einstündiger Untersuchung zu einem klaren Ergebnis kam.