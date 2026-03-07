Vorteilswelt
Austrias Routinier

Dragovic: „Ich bin topfit und wieder am Leben“

Fußball National
07.03.2026 12:30
Aleksandar Dragovic (li.) traf gegen LASK zum ersten Mal seit seiner Rückkehr.
Aleksandar Dragovic (li.) traf gegen LASK zum ersten Mal seit seiner Rückkehr.(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Ex-Teamspieler Aleksandar Dragovic hat mit seiner zweiwöchigen Viruserkrankung abgeschlossen. Wiener Austrias Routinier feierte seinen 35. Geburtstag, am Sonntag (17) wartet in der letzten Runde auswärts Ried.

0 Kommentare

„Gott sei Dank habe ich dieses Kapitel hinter mir. Das hat mich nämlich zwei Wochen ziemlich zurückgeworfen. Nun bin ich topfit und wieder am Leben“, weiß Aleksandar Dragovic. Dessen Viruserkrankung abgehakt ist, nach dem 2:0-Derbysieg erhielt „Drago“ Glückwünsche von Kumpel David Alaba, beim letzten 2:2 gegen LASK explodierte sein Handy vor Nachrichten, gratulierten vor allem zahlreiche Mitspieler von Roter Stern Belgrad ihrem Ex-Kapitän. Nicht etwa wegen dem Remis oder Einzug in die Top 6, sondern wegen seiner Torpremiere für die Wiener Austria seit seiner Rückkehr im Sommer 2024. „Ich habe einen guten rechten Fuß und Schuss. Dafür mache ich zu wenige Tore. Für die ich aber auch nicht hauptverantwortlich bin, in erster Linie ist das die Aufgabe vom Jojo (Anm. Eggestein)“, zwinkert Dragovic. Der für die Veilchen in 147 Pflichtspielen bisher zweimal einnetzte, Violett durch seine Treffer jedoch (noch) nie gewinnen konnte. „Das ist bitter, weil die Mannschaft immer im Vordergrund, der Erfolg über allem steht. Mir ist es natürlich viel lieber, dass ich mich nicht in die Schützenliste eintrage und wir dafür am Ende auch gewinnen.“

Fußball National
07.03.2026 12:30
