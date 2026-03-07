Von Schülerliga-Gegnern zum „Ehepaar“ auf der Bank

Die fünfte gelbe Karte, die Ferdinand Feldhofer gegen Ried kassiert hat, hat Folgen: Der GAK-Trainer ist damit gesperrt. Feldhofer sind damit quasi die Hände gebunden. Nur bis eine halbe Stunde vor Anpfiff darf der Trainer Kontakt mit der Mannschaft haben, darf sich dann weder auf der Bank, am Spielfeldrand oder überhaupt in der Nähe der Mannschaft befinden.