„Sind bereit, Verantwortung zu übernehmen“

„Frauenrechte und Emanzipation haben mich schon als junge Frau interessiert“, erinnert sich Lydia Lieskonig. „Als ich 18 Jahre alt war, ist mir dann das Buch ,Das andere Geschlecht‘ von Simone de Beauvoir in die Hände gefallen. Von da an hat sich vieles bei mir verändert, weil ich gelernt habe, dass es auch noch eine andere Lebensform für Frauen gibt. Das hat mich dazu bewegt, in die Materie einzutauchen.“