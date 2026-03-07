Jeder Fehler ist Chance, noch besser zu werden

Fatale Fehldiagnosen, Fehler und Probleme im Umgang mit Patienten: Das heimische Gesundheitswesen machte in den vergangenen Monaten viele negative Schlagzeilen. Doch was lernt man in den Krankenhäusern daraus?
Diese Frage stellte die „Krone“ dem Ärztlichen Direktor am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum, Alexander Lang. „Ich glaube nicht, dass es mehr Fehler oder mehr Beschwerden gibt als früher. Grundsätzlich ist es ja so, dass sich in Oberösterreich jeder tausendste Patient beschwert. Das scheint mir eine gute Zahl. Aber natürlich ist jede Beschwerde eine zu viel, weil dahinter ein Mensch steht, ein Einzelschicksal“, sagt er.
Beschweren ist einfacher als früher
Zudem wurde es auch den Patienten leichter gemacht, sich zu beschweren, und die sozialen Medien tun das ihre. Mit Qualitätsmanagement versuche man aber präventiv und auch im Fall einer Beschwerde, Schwachstellen zu orten und auszumerzen. „Da kommt auch viel Input von Mitarbeitern“, so Lang.
