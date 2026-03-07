Vorteilswelt
„Handelt nach Gefühl“

Trumps Geisterfahrt durch den Krieg und die Folgen

Außenpolitik
07.03.2026 12:10
Aus dem selbst ernannten Friedensnobelpreiskandidaten ist ein Kriegspräsident geworden.
Aus dem selbst ernannten Friedensnobelpreiskandidaten ist ein Kriegspräsident geworden.(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz

Die Mehrheit der Menschen in den USA ist gegen das Kriegsabenteuer im Iran, sogar Trumps MAGA-Bewegung ist tief gespalten. Denn die Krise fällt als Inflationsschock auf die USA zurück. Aus dem Weißen Haus heißt es indes: „Der Präsident handelt nach Gefühl.“

0 Kommentare

Er war „gekommen, um Kriege zu beenden, nicht zu starten ... Mit mir als Präsident wird es keinen Krieg gegen den Iran geben.“ (Zitate 2020, 2024). Aus dem selbst ernannten Friedensnobelpreiskandidaten ist ein Kriegspräsident geworden, wie viele Präsidenten vor ihm. Warum diese Wende?

