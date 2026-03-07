Trumps Geisterfahrt durch den Krieg und die Folgen

So sieht der Altacher Weg ins ganz große Glück aus
Was passiert wenn...
Die Mehrheit der Menschen in den USA ist gegen das Kriegsabenteuer im Iran, sogar Trumps MAGA-Bewegung ist tief gespalten. Denn die Krise fällt als Inflationsschock auf die USA zurück. Aus dem Weißen Haus heißt es indes: „Der Präsident handelt nach Gefühl.“
Er war „gekommen, um Kriege zu beenden, nicht zu starten ... Mit mir als Präsident wird es keinen Krieg gegen den Iran geben.“ (Zitate 2020, 2024). Aus dem selbst ernannten Friedensnobelpreiskandidaten ist ein Kriegspräsident geworden, wie viele Präsidenten vor ihm. Warum diese Wende?
