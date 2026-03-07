Gefährliches Gas tötet Mann in Hotel: „Lüften!“

„Einfach gesagt, legt sich Kohlenmonoxid 200- bis 300-mal so schnell im Blut ab, wie Sauerstoff. Das führt zu der Vergiftung im Körper“, weiß Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr in Klagenfurt. Nach dem Tod eines Hotelmitarbeiters in Osttirol ist die Verunsicherung groß.