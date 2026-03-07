Gefährliches Gas tötet Mann in Hotel: „Lüften!“

Johannes Aigner rast zur nächsten Goldmedaille
Nach dem tragischen Kohlenmonoxidunfall in einem Hotel im Defereggental, bei dem am Donnerstag ein 57-Jähriger leblos im Pelletslager der Heizungsanlage aufgefunden wurde, stellt sich die Frage: Wie gefährlich ist Kohlenmonoxid?
„Einfach gesagt, legt sich Kohlenmonoxid 200- bis 300-mal so schnell im Blut ab, wie Sauerstoff. Das führt zu der Vergiftung im Körper“, weiß Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr in Klagenfurt. Nach dem Tod eines Hotelmitarbeiters in Osttirol ist die Verunsicherung groß.
