Spritzer für 2,90 Euro

Diese Lokale versprechen nun „Preise wie früher“

Wien
07.03.2026 11:00
Im Sopherl am Naschmarkt soll es billiger werden.
Im Sopherl am Naschmarkt soll es billiger werden.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Spritzer um 2,90 Euro, Bier um 3,90 Euro: Drei Wiener Lokale bieten Getränke und Speisen als Maßnahme gegen die Teuerung billiger an. 

Immer weniger junge Menschen gehen laut Wirtschaftskammer Wien essen. Sie achten vermehrt auf gesunde, vegane oder vegetarische Ernährung, so die Erklärung. Aber auch die Preise spielen eine Rolle.

Wien
07.03.2026 11:00
Wien
Krone Plus Logo
Spritzer für 2,90 Euro
Diese Lokale versprechen nun „Preise wie früher“
Mit 72 Haftplätzen
Jugendgefängnis in Wien kostete über 5 Mio. Euro
Tjark Bernau
„Theater muss dort hin schauen, wo es weh tut!“
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Krone Plus Logo
Patentamt-Bilanz
Geister-Sensoren und mehr neue Wiener Erfindungen
