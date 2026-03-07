Ein Darlehensvertrag gibt Fußball-Wels Rätsel auf
Klage gegen Sponsor
Vorm Zweitliga-Spiel am Samstag in Wr. Neustadt gegen die Young Violets fordert Aufsteiger FC Hertha Wels von seinem Hauptsponsor, Kreditgeber und Ex-Aufsichtsratschef binnen 14 Tagen 303.659,64 Euro – anderenfalls droht Klage!
Simmering – Kapfenberg war einmal: heute steht Wels für Fußball-Brutalität. Gemeint ist aber natürlich nicht das Zweitliga-Spiel des zuletzt sportlich erstarkten FC Hertha in Wr. Neustadt gegen die Young Violets. Sondern quasi das „Match“ Wels – Wels. Hauptsponsor – Klub. Verbündete – Ex-Verbündete. Unter denen sich die Freundschaft längst nicht nur wegen einer völlig eskalierten Aufsichtsratssitzung im Dezember aufgehört hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.