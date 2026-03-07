Ein Darlehensvertrag gibt Fußball-Wels Rätsel auf

Simmering – Kapfenberg war einmal: heute steht Wels für Fußball-Brutalität. Gemeint ist aber natürlich nicht das Zweitliga-Spiel des zuletzt sportlich erstarkten FC Hertha in Wr. Neustadt gegen die Young Violets. Sondern quasi das „Match“ Wels – Wels. Hauptsponsor – Klub. Verbündete – Ex-Verbündete. Unter denen sich die Freundschaft längst nicht nur wegen einer völlig eskalierten Aufsichtsratssitzung im Dezember aufgehört hat.