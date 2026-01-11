Neue „Geräte-Retter-Prämie“ startet am Montag

Am Montag erfolgt der Startschuss für die neue „Geräte-Retter-Prämie“ (vormals Reparaturbonus). Damit können defekte Elektro- und Elektronikgeräte im Haushalt mit einer staatlichen finanziellen Unterstützung repariert werden. Rund 1500 Reparaturfirmen stehen als Partnerbetriebe zur Verfügung, so Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Sonntag.