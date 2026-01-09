Musikalischer Appell für ein buntes Miteinander

Die Überwindung der Dunkelheit, Tod und Auferstehung sind österliche Themen. Nicht nur im christlichen und jüdischen Glauben, sondern auch im Islam und in heidnischen Religionen. All diese Richtungen musikalisch zu vereinen, war und ist Intention des Psalm-Festivals, das bereits zum 24. Mal die Osterzeit musikalisch veredelt. Heuer orientiert man sich zudem an der „großen Schwester“ Styriarte, mit der man das Thema „Licht“ teilt. Da wird so manches Konzert zum Vorboten des sommerlichen Programms.