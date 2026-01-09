14 Wehren rückten bei eisigen Temperaturen aus

Frost machte Einsatz schwierig

Einsatzkräfte von 14 Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei wurden zum Brand gerufen. Das Feuer konnte dann offensichtlich rasch eingedämmt werden. Ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile wurde erfolgreich verhindert, und das trotz minus fünf Grad Außentemperatur. Denn dabei ist die Löschwasserbringung schwierig, da das Wasser einzufrieren droht. Von einem Löschwasserbehälter sowie von der Laudach wurden Zubringerleitungen gelegt, um genügend Löschwasser am Brandort zu haben.