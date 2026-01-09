Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brand in Tischlerei

14 Wehren rückten bei eisigen Temperaturen aus

Oberösterreich
09.01.2026 06:34
Durch ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte der Brand in Kirchham rasch unter Kontrolle gebracht ...
Durch ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte der Brand in Kirchham rasch unter Kontrolle gebracht werden(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Florianijünger von 14 Feuerwehren standen in der Nacht auf Freitag bei einem größeren Brand bei einem Unternehmen in Kirchham im Bezirk Gmunden im Einsatz. Bei eisigen Temperaturen gelang es dank des massiven Personalaufwandes, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

0 Kommentare

Die Feuerwehr wurde um 00:13 Uhr durch eine gedrückte Brandmeldetaste zu einem Brand bei einem Holzverarbeitungsunternehmen in der Ortschaft Kampesberg in Kirchham alarmiert. Binnen kurzer Zeit wurde die Alarmstufe auf Alarmstufe 3 erhöht.

Frost machte Einsatz schwierig
Einsatzkräfte von 14 Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei wurden zum Brand gerufen. Das Feuer konnte dann offensichtlich rasch eingedämmt werden. Ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile wurde erfolgreich verhindert, und das trotz minus fünf Grad Außentemperatur. Denn dabei ist die Löschwasserbringung schwierig, da das Wasser einzufrieren droht. Von einem Löschwasserbehälter sowie von der Laudach wurden Zubringerleitungen gelegt, um genügend Löschwasser am Brandort zu haben.

Lesen Sie auch:
Die 25 Meter lange Lagerhalle brannte leider völlig ab.
Ursache unklar
Holzlagerhalle einer Firma brannte vollständig ab
18.12.2025

Niemand verletzt
Verletzt wurde laut ersten Angaben niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache noch in den Nachtstunden in die Wege geleitet.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Video wirft Fragen auf
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
Ein Demonstrant steht in Abdanan auf dem bei den Protesten verstreuten Reis.
Wut im ganzen Land
Proteste im Iran: „System lässt Menschen hungern“
Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
132.000 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
120.379 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
113.150 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Oberösterreich
Requiem für Ratzenböck
Sie erweisen dem „Landesvater“ die letzte Ehre
Poker um Anbindung
Flugstrecke Linz-Frankfurt machte Millionenverlust
Brand in Tischlerei
14 Wehren rückten bei eisigen Temperaturen aus
Krone Plus Logo
Leichenfund
„Bei so etwas schickst du keinen Jungen hinein“
Rakete war Auslöser
Großbrand zu Silvester: Verdächtiger ausgeforscht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf