Ursache unklar

Holzlagerhalle einer Firma brannte vollständig ab

Oberösterreich
18.12.2025 20:30
Die 25 Meter lange Lagerhalle brannte leider völlig ab.
Die 25 Meter lange Lagerhalle brannte leider völlig ab.(Bild: FF Gschwandt)

Ein Großbrand beschäftigte am Donnerstagnachmittag in Kirchham bei Vorchdorf (OÖ) acht Feuerwehren mit 138 Einsatzkräften. Eine Halle, in der Holz, Späne und Maschinen gelagert waren, brannte vollständig aus. Warum die Flammen ausgebrochen waren, muss aber erst ermittelt werden.

Es war am Donnerstag gegen 15.30 Uhr, als bei der Lagerhalle einer Firma in Kirchham Flammen ausgebrochen waren, die entdeckt wurden. Rasch wurde Großalarm ausgegeben. Bei der Ankunft der meisten Feuerwehrleute stand das 25 Meter lange und zehn Meter breite Holzgebäude bereits in Vollbrand. 

Die Feuerwehrleute konnten das Gebäude nicht mehr retten.
Die Feuerwehrleute konnten das Gebäude nicht mehr retten.(Bild: FF Gschwandt)

Insgesamt 138 Einsatzkräfte eilten an den Brandort und starteten Löschversuche. Die Lagerhalle konnte jedoch nicht gerettet werden, sie brannte völlig ab. Drei darin abgestellte Maschinen – unter anderem ein Traktor und ein Bagger – wurden vom Feuer ebenso vernichtet, wie gelagertes Holz und Holzspäne. 

Ein Übergreifen des Brandes auf Nachbargebäude wurde verhindert.
Ein Übergreifen des Brandes auf Nachbargebäude wurde verhindert.(Bild: FF Gschwandt)

Allerdings gelang es den Feuerwehrleuten, ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern. Das Löschwasser war großteils aus einem nahen Bach gepumpt worden. Wie es überhaupt zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. 

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Oberösterreich

