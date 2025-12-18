Holzlagerhalle einer Firma brannte vollständig ab

Ein Großbrand beschäftigte am Donnerstagnachmittag in Kirchham bei Vorchdorf (OÖ) acht Feuerwehren mit 138 Einsatzkräften. Eine Halle, in der Holz, Späne und Maschinen gelagert waren, brannte vollständig aus. Warum die Flammen ausgebrochen waren, muss aber erst ermittelt werden.
Es war am Donnerstag gegen 15.30 Uhr, als bei der Lagerhalle einer Firma in Kirchham Flammen ausgebrochen waren, die entdeckt wurden. Rasch wurde Großalarm ausgegeben. Bei der Ankunft der meisten Feuerwehrleute stand das 25 Meter lange und zehn Meter breite Holzgebäude bereits in Vollbrand.
Insgesamt 138 Einsatzkräfte eilten an den Brandort und starteten Löschversuche. Die Lagerhalle konnte jedoch nicht gerettet werden, sie brannte völlig ab. Drei darin abgestellte Maschinen – unter anderem ein Traktor und ein Bagger – wurden vom Feuer ebenso vernichtet, wie gelagertes Holz und Holzspäne.
Allerdings gelang es den Feuerwehrleuten, ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern. Das Löschwasser war großteils aus einem nahen Bach gepumpt worden. Wie es überhaupt zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
