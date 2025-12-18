Holzlagerhalle einer Firma brannte vollständig ab

Es war am Donnerstag gegen 15.30 Uhr, als bei der Lagerhalle einer Firma in Kirchham Flammen ausgebrochen waren, die entdeckt wurden. Rasch wurde Großalarm ausgegeben. Bei der Ankunft der meisten Feuerwehrleute stand das 25 Meter lange und zehn Meter breite Holzgebäude bereits in Vollbrand.