Gender-Check: Was braucht „er“, was braucht „sie“?

Die HPV-Impfung ist ein Muss

Infektionen durch Humane Papillomviren (HPV) können zu Krebsvorstufen und in weiterer Folge zu Gebärmutterhals- und Scheidenkrebs, Krebs der Schamlippen, Analkarzinom, Vulva- und Vaginalkarzinom sowie zu Krebsformen im Bereich des Rachens und des Kehlkopfes führen. Die Krebshilfe empfiehlt Mädchen oder Frauen sowie Buben oder Männern ab dem vollendeten 9. Lebensjahr die HPV-Impfung. Seit dem 1.2.2023 wird die HPV-Impfung allen jungen Menschen bis zum vollendeten 21. Lebensjahr kostenlos angeboten!